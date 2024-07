Elezioni in Francia, la destra di Le Pen avanza: Macron fermo al 20%

Elezioni in Francia, la destra di Le Pen avanza: Macron fermo al 20%

La destra di Marine Le Pen si attesta a oltre il 30% dei voti nelle elezioni in Francia: Macron è preceduto dalla coalizione di sinistra

Dopo il risultato sorprendente delle europee, Emmanuel Macron aveva sciolto il Parlamento e annunciato le elezioni anticipate in Francia. A distanza di qualche settimana, i francesi sono dunque tornati alle urne e la destra di Marine Le Pen sembra pronta ad un’importante affermazione.

Elezioni in Francia, prima la destra di Le Pen: i risultati

Nella giornata di di domenica 30 giugno, i francesi sono andati alle urne per rinnovare i 577 deputati dell’Assemblea Nazionale, la camera bassa del Parlamento. I risultati, per il momento, parlano chiaro: il Rassemblement National di Marine Le Pen ha ottenuto il 33,4% dei voti. Il partito di destra ha dunque diritto all’elezione di 39 deputati in Parlamento. A seguire troviamo la coalizione di sinistra, che ha raccolto il 27% delle preferenze. Ensemble di Macron, invece, è ferma al 20%.

Elezioni in Francia: affluenza e proteste

Buonissimi i numeri relativi all’affluenza, che ha superato la soglia del 66%. A Parigi, in particolare, alle 12 di ieri aveva già votato il doppio degli aventi diritto rispetto alle legislative di due anni fa. Nel frattempo, però, a Place de la République, tantissime persone sono scese fra le strade per protestare contro il risultato di Rassemblement National.