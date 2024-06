Macron frena: "Non credo che manderemo domani le truppe in Ucraina"

Macron frena: "Non credo che manderemo domani le truppe in Ucraina"

Emmanuel Macron ha frenato sull'invio delle truppe in Ucraina, dichiarando che l'esercito francese non si impegnerà nella giornata di domani.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha frenato sull’imminente invio di truppe in Ucraina.

Macron frena sull’invio di truppe in Ucraina: “Non credo che le manderemo domani”

Emmanuel Macron ha frenato sull’invio di truppe in Ucraina. Il premier francese ha dichiarato di non ritenere in alcun modo che l’esercito francese “si impegni domani sul territorio ucraino“. Il presidente in questo modo ha voluto rispondere ai timori sollevati nel mese di febbraio, quando aveva dichiarato di non escludere l’invio di militari in Ucraina.

Macron: “Non penso ci sia una guerra che arrivi sul nostro territorio”

Il presidente è stato intervistato dal podcast “Génération Do It Yourself“. “Non penso ci sia una guerra che arrivi sul nostro territorio” ha dichiarato il presidente francese. “Non penso nemmeno che domani andremo a impegnarci sul suolo ucraino” ha poi aggiunto.