Elezioni: Nisini (Lega), 'se candidata Pd presidente Anpal si dimetta'

Roma, 19 ago. (Adnkronos) – “Il Pd si distingue sempre per la sua doppia morale. La presidente di Anpal, fresca di nomina –6 luglio– sembra sia stata scelta da Letta tra coloro che correranno per il Senato alle prossime politiche. Nulla da eccepire se non il fatto che la Tajani sembra non voler, per ora, dimettersi dalla presidenza dell’associazione che presiede.

Significa quindi che farà campagna elettorale forte della sua posizione apicale al vertice di una società pubblica?" Lo sottolinea Tiziana Nisini, della Lega, sottosegretaria al Lavoro.

"Sarebbe -aggiunge- un fatto gravissimo. Il segretario Dem pronto sempre a puntare il dito sulla Lega, non dice nulla? Siamo dunque alle solite. Tutti 'puri' finché non tocca a loro”.