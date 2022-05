Elezioni: Orlando, 'necessaria alleanza con M5s, costruire campo che sia competitivo con destra'

MIlano, 22 mag. (Adnkronos) – ''Io credo che dobbiamo siglare l'alleanza con i cinque stelle. Credo sia assolutamente necessario costruire un campo che sia competitivo con la destra. Non capisco i molti distinguo e discussioni che si sviluppano. Le alleanze si fanno tra forze politiche diverse.

Se la pensassimo allo stesso modo non ci sarebbe la necessità di un'alleanza''. Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando al Caffe della Domenica su Radio 24.

''Tre cose in comune ci sono: una condivisione dell'obiettivo della lotta aìlle diseguaglianze, la questione della transizione ecologica e il riferimento all'Europa.Mi pare che siano tutti punti che sono stati messi alla prova del governo in questi mesi; a questo punto si tratta di darsi anche delle forme stabili mediante le quali costruire anche una coalizione e io credo debba mettere insieme i partiti, le forze politiche, ma possa far emergere anche pezzi di società, liste civiche che a livello locale sono alleate con noi''.