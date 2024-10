Ufficialmente aperti i seggi in tutta la Liguria per le elezioni regionali: info utili sul voto

I seggi per le elezioni regionali in Liguria sono stati aperti alle 7 di questa mattina, domenica 27 ottobre. La Regione dovrà scegliere il presidente, insieme ai trenta componenti dell’assemblea legislativa regionale.

Elezioni in Liguria: quando votare

Sono 1.341.799 i cittadini chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Giunta regionale e i trenta membri dell’assemblea legislativa. Gli elettori potranno votare fino alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di lunedì.

Quattro le province liguri, 1.785 le sezioni. A Genova gli aventi diritto al voto sono 732.024, a Savona 243.962, a La Spezia 186.813 mentre a Imperia sono 179.000.

Elezioni in Liguria: come si vota

Gli elettori sono invitati a presentarsi ai seggi muniti di un documento di identità valido e della tessera elettorale.

Nove sono i candidati alla presidenza della Regione Liguria, mentre 570 i candidati consiglieri regionali. Per esprimere il proprio voto, gli elettori devono semplicemente segnare una “X” sul simbolo corrispondente sulla scheda. La Regione Liguria chiarisce che il voto per la lista provinciale si trasferisce automaticamente al candidato Presidente della Giunta regionale collegato.

In alternativa, è possibile segnare una “X” accanto al nome del candidato, con lo stesso effetto di sostegno alla lista provinciale e al presidente in corsa.

Gli elettori possono esprimere fino a due preferenze per i candidati della stessa lista, assicurandosi che siano uno uomo e una donna.

Elezioni in Liguria: i candidati

La corsa per decretare il successore di Giovanni Toti è fra nove candidati, anche se si prospetta una sfida principale tra il candidato di centrodestra Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, e quello di centrosinistra Andrea Orlando, ex ministro dei governi Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi supportato dal campo largo.

Oltre ai già citati Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra, si sono candidati: Alessandro Rosson appoggiato dalla lista Movimento Indipendenza di Alemanno; Davide Felice della Lista Forza del Popolo; Francesco Toscano sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare; Marco Ferrando del Partito Comunista dei Lavoratori; Nicola Rollando sostenuto dalle liste Per l’Alternativa, Potere al Popolo, Pci, Rifondazione Partito Comunista e Sinistra Europea; Maria Antonietta Cella del Partito Popolare del Nord e Autonomia e Libertà; Nicola Morra per la lista Uniti per la Costituzione.