Elezioni: Swg Radar, elettorato M5S diventa più di sinistra rispetto a 2018**

Roma, 26 set. (Adnkronos) – Dopo aver portato al voto i disillusi nel 2018, il Movimento soffre una forte fuoriuscita verso l’astensione ed inoltre, al confronto con il 2018 il baricentro dell’elettorato del M5S è molto più spostato a sinistra. E' quanto emerge da un'analisi Swg Radar sui flussi elettorali.

Nel tracollo dal 32, 7 del 2018 al 15, 3 di ieri, i voti M5S sono andati per il 36% verso il non voto. Per quanto riguarda la collocazione politica, il 'segno' dell'elettorato è cambiato rispetto al 2018 quando solo il 29% degli elettori grillini era collocato a sinistra, mentre oggi è il 49%.