Il candidato alla presidenza Donald Trump ha dichiarato che l'assistenza sanitaria per le persone transgender dovrebbe essere limitata, così come la loro partecipazione agli sport

Venerdì, il candidato repubblicano alla presidenza Donald Trump ha lamentato la crescente accettazione delle persone transgender negli Stati Uniti.

Trump contesta i diritti delle persone transgender

L’ex presidente ha preso parte a Washington all’annuale raduno di Moms for Liberty, un’associazione senza scopo di lucro che ha guidato gli sforzi per eliminare le menzioni dell’identità LGBTQ+ e del razzismo strutturale dalle aule scolastiche. Secondo il tycoon, le donne transgender non dovrebbero essere autorizzate a praticare sport femminili e l’accesso all’assistenza sanitaria per la conferma del genere dovrebbe essere limitato.

“Stanno avvelenando il nostro Paese”

“Stanno avvelenando il nostro Paese e le vostre scuole e i vostri figli stanno soffrendo molto perché vanno in classe e si ammalano, e non parlano nemmeno inglese” ha dichiarato durante il suo intervento, facendo riferimento agli immigrati che attraversano illegalmente il confine. L’associazione Moms for Liberty, che conta oltre 130mila sostenitori, si batte affinché i genitori abbiano maggiore influenza nell’istruzione pubblica, sostenendo la necessità di bandire i programmi per l’equità razziale e l’inclusione delle persone LGBTQ+.

Il referendum sull’aborto in Florida

Pochi giorni prima, Trump si era espresso su un altro tema delicato, il referendum sull’aborto che si terrà nel suo stato natale, la Florida. Attualmente, l’interruzione di gravidanza è vietata dopo le sei settimane. La misura introdurrebbe il cosiddetto “Emendamento 4”, che estenderebbe il limite a 24 settimane. “So come voterò. Voglio più di sei settimane. Penso che sei settimane siano un errore. E lo dirò presto, ma voglio più di sei settimane. In Florida abbiamo un regolamento di sei settimane, ed è su questo che si voterà, e credo che dovrebbe essere più di sei settimane” aveva dichiarato l’ex presidente, intervistato dalla NBC.