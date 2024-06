La proposta di legge di Gasparri: "Reddito di maternità a chi rinuncia all'aborto"

Il capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha proposto una legge che già fa molto discutere. Si tratta di un assegno mensile di 1.000 per le donne che vorrebbero abortire per motivi economici. Se rinunciano avranno il beneficio per 5 anni.

La proposta di legge di Maurizio Gasparri

L’obiettivo dichiarato dal senatore, è quello di sostenere le donne che vogliono abortire, inducendole a ripensarci. Il beneficio è pensato per le donne di cittadinanza italiana che si rivolgono a un consultorio o a una struttura socio sanitaria abilitata dalla Regione, ma anche a un medico di fiducia.

L’Isee del nucleo familiare non deve superare i 15mila euro e il reddito sarebbe esteso anche ai figli successivi, con una leggera maggiorazione.

C’è da dire che chi beneficerà di tale misura, non potrà averne altre per la natalità legate all’Isee, tranne il pagamento della retta dell’asilo.

Le opposizioni contro la proposta di legge di Gasparri

Subito si sono fatte sentire le opposizioni. Francesco Boccia del Pd l’ha definita una provocazioni aberrante da parte degli stessi che hanno cancellato il Reddito di cittadinanza.

Gilda Sportiello del M5S fa eco, ribadendo la stessa cosa e sostenendo che l’aborto è un diritto di ogni donna.

“Propaganda sulla pelle delle donne” dice Cecilia D’Elia, senatrice Dem.

Ancora, Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra, commenta: “Pensare che bastino pochi soldi alle donne povere che scelgono di abortire, per sostenere la maternità, è un’offesa all’intelligenza e un’espressione di misoginia di certa classe politica”.