Elisabetta Franchi sarebbe indagata per stalking contro una ex consulente: i motivi dell'inchiesta

Nuovi guai per Elisabetta Franchi: la stilista bolognese potrebbe finire a processo per essere indagata per stalking nei confronti di una sua ex consulente. L’indagine è giunta a conclusione dopo la querela della donna.

La stilista è accusata di aver messo in atto azioni per danneggiare pubblicamente e privatamente la donna.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, la Procura di Bologna, con il pm Luca Venturi e la squadra mobile della questura, ha chiuso l’inchiesta nei confronti di Elisabetta Franchi. Tra le accuse, figura anche un post su Instagram che ha scatenato numerosi commenti diffamatori, dando vita a una vera e propria ‘shitstorm’ contro la persona offesa. Il tutto sarebbe iniziato dopo che l’imprenditrice aveva accusato la ex consulente di avere una relazione con il suo ex compagno.

“O hai il buon senso di dire la verità o sarò uno tsunami in piena”, sarebbe stato il messaggio di avvertimento che ad agosto Franchi avrebbe inviato alla donna, difesa dall’avvocato Chiara Rinaldi.

Poco dopo sarebbe accaduto ciò che era previsto. Secondo l’accusa, infatti, la stilista, assistita dall’avvocato Paolo Creta, avrebbe messo in atto comportamenti persecutori.

“Hai mai vissuto l’incubo di scoprire che la tua migliore amica quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?”, scriveva su un post Instagram. I followers individuarono ben presto l’ex amica della Franchi, indicandola con il suo soprannome.

Tra gli episodi contestati c’è anche una visita di Franchi presso la sede di una banca, con cui la vittima collaborava per gestire il patrimonio della stilista. Durante l’incontro con i vertici dell’istituto, Franchi avrebbe accusato l’ex amica di scarsa professionalità e incompetenza, chiedendo che si prendessero provvedimenti.

La fine della relazione di Elisabetta Franchi

In un’intervista al Corriere della Sera, Elisabetta Franchi aveva parlato apertamente della sua vita, raccontando anche i tradimenti dell’ex compagno Alan Scarpellini. La relazione con il suo ultimo compagno è terminata a gennaio 2024, dopo 16 anni insieme. Grazie all’aiuto di sette investigatori, l’imprenditrice ha scoperto che lui aveva diverse amanti.

La precedente condanna per Elisabetta Franchi

La stilista Elisabetta Franchi, amministratrice della società Betty Blue, è stata condannata lo scorso giugno dal tribunale di Busto Arsizio per le dichiarazioni “discriminatorie” fatte durante l’evento ‘Donna e Moda’ del 4 maggio 2022, in cui affermò che per ricoprire posizioni di rilievo nella società bisognerebbe puntare su uomini o donne sopra i 40 anni, evitando le lavoratrici più giovani per il timore che possano avere figli.