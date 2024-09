Elisabetta Franchi: 7 investigatori per scoprire i tradimenti dell’ex

Elisabetta Franchi ha vuotato il sacco sulla fine della relazione di quasi vent’anni con Alan Scarpellini. L’imprenditrice, grazie all’aiuto di 7 investigatori, ha scoperto numerosi tradimenti e l’ha cacciato di casa.

Intervistata dal Corriere della Sera, Elisabetta Franchi si è raccontata senza filtri. Dall’infanzia povera al successo accanto al primo marito Sabatino Cennamo: non ha tralasciato nulla, nemmeno i tradimenti di Alan Scarpellini. La relazione con l’ultimo compagno è finita a gennaio 2024, dopo 16 anni insieme e un figlio, Leone. L’imprenditrice, grazie all’aiuto di ben 7 investigatori, ha scoperto che lui aveva diverse amanti.

Elisabetta Franchi ha raccontato:

“Da ex bello non accettava il trascorrere del tempo e si concentrava sull’estetica. Le amiche mi hanno aperto gli occhi. Gli ho messo dietro 7 investigatori. Prima di aprire il dossier gli ho chiesto come stavano le cose ma lui continuava a mentire ma andava a raccontare in giro che mi tradiva”.