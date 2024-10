La denuncia di Elly Schlein sulla sanità pubblica

Durante un’intervista nel programma “Dritto e Rovescio”, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso forti critiche nei confronti del governo Meloni riguardo alla situazione della sanità pubblica in Italia. Secondo Schlein, la destra dovrebbe avere il coraggio di ammettere che sta promuovendo una sanità “a misura di portafoglio”, dove chi non ha risorse economiche è costretto a rinunciare alle cure necessarie. Questa affermazione mette in luce una problematica sempre più attuale: l’accesso alle cure mediche per tutti, indipendentemente dalla propria situazione finanziaria.

Il sostegno allo sciopero dei medici

Schlein ha anche dichiarato il suo sostegno allo sciopero generale dei medici previsto per il 20 novembre, sottolineando che la situazione nel settore pubblico è diventata insostenibile. “Noi saremo al loro fianco a sostenerli perché nel pubblico è diventato impossibile lavorare”, ha affermato. Questo sciopero rappresenta una risposta diretta alle difficoltà che i professionisti della salute stanno affrontando, aggravate da una gestione della sanità che, secondo la segretaria del Pd, non tiene conto delle reali necessità dei cittadini.

Critiche alla gestione dei fondi sanitari

Nel corso dell’intervista, Schlein ha messo in discussione le affermazioni della premier Meloni riguardo all’aumento dei fondi per la sanità. Sebbene sia vero che i fondi siano aumentati in termini assoluti, Schlein ha evidenziato che questo dato è fuorviante se non si considera l’inflazione e il rapporto con il PIL. “In tutto il mondo, la spesa sanitaria si calcola in base al PIL, e con Meloni sta scendendo ai minimi storici da 15 anni”, ha dichiarato. Questa situazione ha portato a un aumento del numero di italiani che rinunciano a curarsi, un fenomeno che non può essere ignorato.

Un appello alla responsabilità politica

Le parole di Schlein rappresentano un appello alla responsabilità politica, invitando il governo a riflettere sulle conseguenze delle proprie scelte in materia di sanità. La critica alla destra non è solo una questione di opposizione politica, ma un richiamo alla necessità di garantire un sistema sanitario equo e accessibile per tutti. La sanità non dovrebbe essere un privilegio per pochi, ma un diritto fondamentale per ogni cittadino.