Il nuovo singolo e il film Mufasa

In questi giorni, Elodie è al centro dell’attenzione per il suo nuovo singolo “Feeling”, realizzato in collaborazione con Tiziano Ferro. Questo brano rappresenta un importante passo nella sua carriera musicale, ma non è l’unico progetto che la vede protagonista. Infatti, la cantante ha anche prestato la sua voce al personaggio di Sarabi nel film “Mufasa – Il Re Leone”, un ruolo che ha suscitato un acceso dibattito nel mondo del doppiaggio.

Le polemiche sul doppiaggio

Il suo ingresso nel mondo del doppiaggio non è stato accolto senza critiche. La doppiatrice professionista Lilli Manzini ha espresso il suo disappunto riguardo alla scelta di Elodie, sollevando interrogativi sulla professionalità e sull’esperienza necessaria per interpretare un ruolo così significativo. Durante un’intervista nel programma radiofonico “Cari Amici di R101”, condotto da Lucilla Agosti, Elodie ha affrontato questa polemica, dimostrando di essere pronta a difendere la sua posizione e il suo lavoro.

Un’intervista rivelatrice

Nel corso dell’intervista, Elodie ha parlato non solo dei suoi progetti attuali, ma anche di quelli futuri, come il calendario Pirelli 2025, per il quale ha posato recentemente. La conduttrice ha scherzato sulla sua foto senza vestiti, creando un momento di imbarazzo quando ha menzionato i meme che potrebbero sorgere da quell’immagine. Elodie, visibilmente irritata, ha chiesto chiarimenti, dimostrando di non gradire il tono della conversazione. Questo scambio ha messo in luce la vulnerabilità della cantante, che, nonostante il suo successo, si trova ad affrontare situazioni scomode e critiche.

Il futuro di Elodie

Nonostante le polemiche e le critiche, Elodie continua a guardare avanti. La sua carriera musicale è in continua evoluzione e il suo impegno nel mondo del cinema rappresenta una nuova sfida. Con il suo talento e la sua determinazione, la cantante è pronta a dimostrare che può eccellere in entrambi i campi. La sua capacità di affrontare le critiche e di rimanere concentrata sui suoi obiettivi è un esempio per molti giovani artisti che aspirano a seguire le sue orme.