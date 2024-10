Elton John ha dichiarato: «Non è rimasto molto del mio corpo. Non ho più prostata, tonsille o ginocchia... eppure sono ancora presente, più sereno che mai».

Non si può di certo affermare che Elton John si trovi in perfetta forma fisica, considerando i numerosi problemi che ha affrontato negli ultimi anni, ma per quanto riguarda il morale, il famoso artista britannico ne ha da vendere. Durante la presentazione del film “Elton John: Never Too Late” al New York Film Festival, ha scherzato sulle sue condizioni di salute e ha espresso un sentimento di riconoscenza nei confronti della vita per ciò che ha: la sua famiglia, i fan e il successo.

Problemi di salute

Negli ultimi otto anni, Elton John ha affrontato una serie di sfide sanitarie. A settembre, ha annunciato di aver contratto una grave infezione agli occhi da cui sta ancora recuperando. Nell’agosto del 2023, un incidente domestico a Nizza lo ha costretto a un ricovero, ma fortunatamente ha riportato solo alcune contusioni. Tuttavia, il 2017 è stato particolarmente difficile per lui, poiché ha ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata e, dopo un viaggio in Sud America, ha contratto una malattia tropicale che lo ha portato in rianimazione, mettendo in serio pericolo la sua vita.

Le dichiarazioni di Elton John

Nel corso della sua carriera, Sir Elton John ha affrontato numerosi interventi chirurgici, sul quale ha scherzato durante la presentazione del docufilm che lo protagonista. «A essere sincero, non è rimasto molto di me. Non ho più tonsille, adenoidi o appendice. Non ho la prostata, e non possiedo né l’anca destra né il ginocchio sinistro, tanto meno il destro. In effetti, l’unico elemento che mi è rimasto è l’anca sinistra», ha affermato poco dopo aver camminato sul red carpet del New York Film Festival, dove è stata mostrata in anteprima la pellicola “Elton John: Never Too Late”. Con grande leggerezza e umorismo, il celebre artista britannico ha discusso dei suoi problemi di salute, senza però dimenticare di esprimere gratitudine verso i fan e la famiglia, che sono stati fondamentali per il suo successo duraturo. «Nonostante tutto, sono ancora qui. Non vi ringrazierò mai abbastanza: siete le persone che mi hanno formato. Un ringraziamento speciale va a David, Zachary ed Elijah, per avermi reso l’uomo più felice del mondo», ha concluso John, riferendosi al suo compagno David Furnish, con il quale vive dal 2005, e ai loro due figli.

Il nuovo documentario su Elton John

Il docufilm intitolato “Elton John: Never Too Late”, diretto da R.J. Cutler e David Furnish, sarà disponibile sulla piattaforma Disney+ a partire dal 13 dicembre.