Energia: D’Amico (Viridis), ‘coi nostri impianti energia rinnovabile senza inquinare’

“Vogliamo condividere il valore creato con i territori. I nostri impianti non inquinano, non portano problemi, non consumano il suolo, quindi non danno problemi alla comunità locale che ci ospita. Per questo realizziamo accordi con i Comuni per opere pubbliche: impianti fotovoltaici sulle scuole o sui municipi, parchi giochi e colonnine di ricarica per auto elettriche alimentate dal nostro impianto, con energia a costi ridotti per i cittadini”.
Così Claudio D’Amico, presidente di Viridis Energia, durante l’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico a Poviglio in provincia di Reggio Emilia realizzato proprio da Viridis Energia, società del Gruppo Fnm attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili.
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