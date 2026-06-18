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Energia: Riccieri (Viridis), ‘a Poviglio fotovoltaico che produce circa 16 GWh l’anno di energia

Energia: Riccieri (Viridis), ‘a Poviglio fotovoltaico che produce circa 16 GWh l’anno di energia

“Quello di Poviglio è un impianto fotovoltaico da 12 MW e produce circa 16 GWh l’anno di energia elettrica rinnovabile. È dotato di pannelli fotovoltaici monocristallini Trina Solar e inverter Huawei ed è equipaggiato con un sistema di inseguimento solare monoassiale che permette di massimizz...

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“Quello di Poviglio è un impianto fotovoltaico da 12 MW e produce circa 16 GWh l’anno di energia elettrica rinnovabile. È dotato di pannelli fotovoltaici monocristallini Trina Solar e inverter Huawei ed è equipaggiato con un sistema di inseguimento solare monoassiale che permette di massimizzare la produzione di energia. Rispetto a un sistema fisso produce circa il 20% in più all’anno”.

Lo ha detto Matteo Riccieri, amministratore delegato di Viridis Energia, presente all’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico di Poviglio in provincia di Reggio Emilia. L’infrastruttura raggiunge una potenza di circa 12 MW ed è stata realizzata proprio da Viridis Energia, società del Gruppo Fnm attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

https://www.youtube.com/watch?v=gYzn9W7xJ3U

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