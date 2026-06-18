Home > Video > L’ovaio policistico cambia nome e sarà indicato con la sigla Pmos. L’Ego... L’ovaio policistico cambia nome e sarà indicato con la sigla Pmos. L’Egoi-Pcos: 'riconosciuto il La comunità scientifica internazionale conferma ciò che gli esperti dicevano da anni: ‘la sindrome non è solo ovarica ma endocrino-metabolica'... di Adnkronos Pubblicato il 18 Giugno 2026 alle 17:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos La comunità scientifica internazionale conferma ciò che gli esperti dicevano da anni: ‘la sindrome non è solo ovarica ma endocrino-metabolica’ https://www.youtube.com/watch?v=-3KygXDhh08 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiRep. Ceca18:00CESTGirone ASudafricaSvizzera21:00CESTGirone BBosniaDomaniCanada00:00CESTGirone BQatarMessico03:00CESTGirone ACorea del SudRisultatiOggiUzbekistan1–3FT · Girone KColombiaGhana1–0FT · Girone LPanamamer 17 giuInghilterra4–2FT · Girone LCroaziaPortogallo1–1FT · Girone KRD CongoAggiornato 17:30 CEST