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L’ovaio policistico cambia nome e sarà indicato con la sigla Pmos. L’Egoi-Pcos: 'riconosciuto il

L’ovaio policistico cambia nome e sarà indicato con la sigla Pmos. L’Egoi-Pcos: 'riconosciuto il

La comunità scientifica internazionale conferma ciò che gli esperti dicevano da anni: ‘la sindrome non è solo ovarica ma endocrino-metabolica'...

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La comunità scientifica internazionale conferma ciò che gli esperti dicevano da anni: ‘la sindrome non è solo ovarica ma endocrino-metabolica’

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