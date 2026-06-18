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Sostenibilità: presentato a Bergamo XI Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2a, oltre 160mln

Sostenibilità: presentato a Bergamo XI Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2a, oltre 160mln

A2A ha presentato l’undicesimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo, che certifica nel 2025 la generazione di oltre 160 milioni di euro di valore per il territorio e investimenti per 41 milioni in impianti, infrastrutture e servizi. Oltre 113 milioni di euro sono stati destinati a fo...

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A2A ha presentato l’undicesimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Bergamo, che certifica nel 2025 la generazione di oltre 160 milioni di euro di valore per il territorio e investimenti per 41 milioni in impianti, infrastrutture e servizi. Oltre 113 milioni di euro sono stati destinati a fornitori locali, sostenendo in particolare micro e piccole imprese.

Sul fronte ambientale, l’84% del calore del teleriscaldamento proviene da fonti non fossili, mentre la raccolta differenziata raggiunge il 78,5% in città e nessun rifiuto urbano viene conferito in discarica. Coinvolti inoltre quasi 4mila studenti e docenti nei progetti di educazione alla sostenibilità, confermando il ruolo di Bergamo come modello di transizione ecologica e sviluppo sostenibile.

https://www.youtube.com/watch?v=qjuX139j4zY

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