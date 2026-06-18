Energia: vicesindaca di Poviglio: “Impianto di Viridis importante per noi’

“L’impianto fotovoltaico realizzato da Viridis è molto importante per il nostro territorio perché investe in energia sostenibile. Il Comune di Poviglio ringrazia anche Viridis per tutte le opere di compensazione a beneficio dei nostri cittadini”. Così Clara Zannon, vicesindaca del Comune di Poviglio in provincia di Reggio Emilia, durante l’inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico realizzato da Viridis Energia, società del Gruppo Fnm attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili.
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