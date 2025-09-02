Energia: Schlein, 'Meloni trovi coraggio di intervenire su extraprofitti società'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "La prima questione da affrontare per sostenere le imprese è il costo dell'energia. Non solo le imprese ma anche le famiglie italiane. Noi continuiamo a chiedere a Giorgia Meloni, dopo tre anni che non hanno fatto nulla, di scollegare il prezzo dell'energia da quello del gas, come hanno fatto in altri paesi europei, dando immediato sollievo a tutte le imprese, alle industrie e anche alle famiglie.

Perché i lavoratori quelle bollette le pagano tre volte, come mi raccontano davanti ai cancelli delle fabbriche". Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa davanti all'ospedale Torrette di Ancona.

"Le pagano quando hanno la bolletta triplicata in casa, le pagano quando vanno a fare la spesa e tutto costa di più e quindi con lo stesso salario basso in tasca non riesci a comprare quello che compravi prima e le pagano quando l'azienda va in crisi, soprattutto se piccola e media, che sono il cuore vivo dell'economia italiana e li mette in cassa integrazione. Quindi noi adesso dobbiamo intervenire e se Giorgia Meloni non lo fa è perché ancora non ha trovato il coraggio di andare ad aggredire quegli extra profitti che maturano un pugno di società energetiche a scapito di tutte le industrie e le famiglie italiane".