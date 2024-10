Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono una coppia inseparabile da oltre quarant’anni e da undici anni adorano la loro figlia Maria, a cui si dedicano completamente, tranne quando partecipano al Grande Fratello. Ieri, dopo solo tre settimane di permanenza nella Casa, il ballerino ha manifestato l’intenzione di ritirarsi. In risposta a questa minaccia, la produzione ha deciso di far arrivare la moglie da lui per qualche giorno. Tuttavia, il suo incontro con Carmen non è andato come sperato.

Il motivo del comportamento distaccato

Nel Corso di un colloquio riservato nel Confessionale, Enzo Paolo ha rivelato il motivo di questo comportamento distaccato.

“Ho accolto Carmen con molta freddezza, perché prima della mia partenza avevo intuito che forse era stanca del mio modo di comportarmi. Ci sono dinamiche diverse in gioco: sono cambiato, non ballo più e mi sono dedicato all’insegnamento. Quando l’ho vista, lei appariva distante. Ho timore che possa non accettare un uomo come me. Se fosse così, preferirei lasciare la casa, poiché non mi sento più accolto. Riesco a gestire i suoi ritmi, ma dopo tanti anni insieme… è una mia impressione. Non so se quello che ho percepito qui sia realmente autentico; avendo lei un passato nel mondo dello spettacolo, interpretarla è complicato. Aspetterò di capirla meglio al di fuori”.

La negazione di un tradimento

Rispondendo a una domanda diretta sul sospetto di un tradimento, Enzo Paolo ha negato: “Credo di no, escludo questa possibilità. Non è nel suo carattere, o almeno così spero. Desidero andarmene da questa casa per tornare da mia figlia Maria; se Carmen decide di restare al Grande Fratello, io mi prenderò cura di Maria. Lei può rimanere qui a riposarsi nella sua stanza, mentre io tornerò a casa”.

Turchi si trovano in una situazione difficile, divisi tra il reality e la loro amata Maria. Questa è sicuramente una notizia sorprendente.