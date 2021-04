Ermes, lo smart terminal Made in Italy per comunicare dalla Luna

di Pino Di Feo

Torino, 14 apr. (askanews) – Potrebbe essere Made in Italy il primo “smart terminal” per le comunicazioni satellitari degli astronauti e il data link dalla Luna alla Terra e viceversa.

Lo sta mettendo a punto l’azienda aerospaziale torinese Argotec, in vista del ritorno dell’uomo sulla Luna con le missioni Artemis della Nasa e dei suoi partner internaizonali, tra cui l’Esa e l’Asi.

Askanews ne ha parlato in esclusiva con il Ceo di Argotec, David Avino.

“Ermes – ha spiegato – è un sistema di telecomunicazione portatile che consentirà all’uomo, ai lander, ai rover che popoleranno la superficie lunare di comunicare direttamente, attraverso un sistema satellitare, a terra, quindi non solo verso i centri di controllo ma anche potenzialmente verso gli utenti finali come le persone che vogliono controllare i propri rover o i propri lander o anche le persone che vogliono comunicare con i propri cari che si trovano sulla Luna”.

Sembra fantascienza ma è una realtà, frutto della tecnologia italiana. Ermes – lo vedete in questa ricostruzione grafica – sarà grande più o meno come una valigetta e dotato di un’antenna per collegarsi alla costellazione di satelliti lunari denominata Andromeda.

“Andromeda – ha aggiunto Avino – è una costellazione di satelliti di Argotec operativa dal 2024 che consentirà 24 ore su 24, 7 giorni su 7 la comunicazione, da qualsiasi parte della Luna”.

Come “il messaggero degli Dei” da cui prende il nome, Ermes trasmetterà dati, video e voce dalla Luna, migliorando la quotidianità delle missioni spaziali.

“Sarà sicuramente un sistema portatile delle dimensioni maggiori dei cellulari che abbiamo abitualmente nelle nostre tasche – ha concluso il Ceo di Argotec – questo per la necessità di avere un pacco batterie più complesso per durare di più e una piccola antenna che si aprirà all’occorrenza per captare il satellite più vicino. Ne abbiamo immaginato due versioni diverse, una sicuramente portatile e un’altra che verrà montata sui rover e i lander, questo perché chi sviluppa rover e lander non dovrà preoccuparsi dei sistemi di comunicazione, a quello penseremo noi”.

Ermes è un progetto ambizioso, primo e per ora unico nel suo genere, approvato dalla Regione Piemonte, che ne è promotrice, con un contributo del valore di circa 4 milioni di euro. La sua realizzazione ha preso il via all’inizio del 2020 e vede impegnati Argotec e una filiera tutta italiana.