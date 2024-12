Le dimissioni di Ruffini: un cambiamento significativo

Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ha annunciato le sue dimissioni in un’intervista al Corriere della Sera, suscitando un acceso dibattito sull’evasione fiscale in Italia. Ruffini ha sottolineato il suo orgoglio per il calo dell’evasione, che ha registrato una diminuzione del 30% durante il suo mandato. Tuttavia, la sua decisione di lasciare l’incarico è stata motivata da un contesto politico che, secondo lui, ha distorto il ruolo dell’Agenzia, facendola apparire come un’entità oppressiva piuttosto che come un servizio pubblico.

Il calo dell’evasione e i risultati raggiunti

Durante la sua gestione, Ruffini ha evidenziato i risultati ottenuti, tra cui il recupero di oltre 31 miliardi di euro in un solo anno. Questi numeri testimoniano un impegno concreto nella lotta contro l’evasione fiscale, un tema che ha sempre suscitato polemiche e divisioni. Ruffini ha affermato che se tutti contribuissero in modo equo, i cittadini avrebbero accesso a servizi migliori e pagherebbero meno tasse. La sua visione si basa sulla convinzione che la collaborazione tra cittadini e istituzioni sia fondamentale per il bene comune.

Un contesto politico in evoluzione

Le dimissioni di Ruffini non sono solo una questione personale, ma riflettono un cambiamento più ampio nel panorama politico italiano. Il direttore ha espresso preoccupazione per la demonizzazione del fisco, avvertendo che attaccare l’Agenzia delle Entrate significa colpire il cuore dello Stato. Ha criticato la narrazione che presenta i funzionari pubblici come estorsori, sottolineando che il livello di tassazione è deciso dal legislatore e non dall’Agenzia stessa. Ruffini ha ribadito la sua posizione di avvocato e cittadino impegnato, affermando che il rispetto delle leggi e della Costituzione deve rimanere la priorità.