Emanato il bollino rosso sulle autostrade italiane per il 27 e 28 luglio: bloccati oltre 900 cantieri, buone notizie per il turismo.

Inizia l’esodo sulle autostrade italiane, con il primo weekend da bollino rosso, per il traffico e anche per i valori termici. Rimossi oltre 900 cantieri.

Weekend da bollino rosso in Italia

Scattano le partenze per raggiungere le mete vacanziere e quello fra il 26 e il 28 luglio è il primo weekend da bollino rosso sulle autostrade italiane.

A complicare la situazione anche il caldo in aumento proprio in queste giornate. Dai dati, risultano prenotate 8 camere su 10 nelle strutture alberghiere, quindi una grande affluenza di turisti che attraverseranno le varie regioni del nostro Paese.

L’ultimo fine settimana del mese di luglio è intenso dal punto di vista del traffico e proprio per questo motivo, Anas ha bloccato 900 cantieri, cercando così di limitare i disagi per gli automobilisti. I lavori riprenderanno a settembre.

In generale, i dati sono positivi per il turismo, con prenotazioni per weekend brevi verso località di villeggiatura e di mare. L’estate, entra nel vivo per i lavoratori del settore: grande la domanda straniera ma anche italiana.

Il bollino rosso è stato disposto per le mattinate del 27 e del 28 luglio ma già da venerdì 26, il traffico risultava congestionato.

Caffè gratis per gli automobilisti in autostrada

In alcune tratte è stata presa un’iniziativa molto originale, ovvero il caffè gratis. Parliamo delle autostrade gestite da Concessioni Autostradali Venete, dove in vista del grande numero di utenti, è stata lanciata la campagna “Io guido sicuro”.

Questa prevede tutti i finesettimana fino al 18 agosto, l’offerta di un caffè gratis per chi sosta nelle aree di servizio di Arino Est e Arino Ovest in A4, fra la mezzanotte e le 5 di sabato e domenica, più il giorno di Ferragosto.

L’iniziativa punta a sensibilizzare i guidatori a prevenire colpi di sonno.