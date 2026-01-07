Esperienze olistiche in fattoria: Una nuova idea di vacanza tra silenzi, pratiche naturali e vita contadina

C’è un modo diverso di svegliarsi in Alto Adige: non con la sveglia, ma con il richiamo del Gallo Rosso, che qui non annuncia solo il mattino, ma invita a rallentare, respirare e ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente.

Nei masi Gallo Rosso, la vacanza si trasforma in un’esperienza di benessere autentico, dove la vita contadina incontra pratiche olistiche pensate per rigenerare in profondità.

Tra prati, giardini di erbe aromatiche e angoli di quiete curati con amore, il tempo sembra seguire il ritmo della natura. Ogni gesto – dalla colazione con uova fresche e prodotti del maso, agli oli profumati realizzati a mano – diventa parte di un percorso sensoriale che coinvolge tutti i sensi. Qui l’agricoltura non è solo sfondo, ma esperienza viva: yoga all’aria aperta, meditazione, trattamenti con piante locali, percorsi Kneipp e passeggiate guidate tra campi e boschi accompagnano gli ospiti verso un benessere naturale e duraturo.

Al Bacherhof di Nalles, il benessere nasce dall’incontro tra movimento ed erbe officinali. Anna, insegnante certificata di Prana Vinyasa Yoga, guida pratiche fluide che uniscono respiro e movimento, mentre sua madre Jutta Ebner, esperta erborista, apre le porte del giardino per workshop e incontri esperienziali dedicati al mondo delle piante. Dalla preparazione di unguenti, elisir e tisane alla distillazione di erbe aromatiche, fino alla cucina con piante spontanee e al tradizionale “bagno contadino”, che rievoca l’antica tradizione delle acque curative dei masi.

Al Dietrichhof di Velturno, il relax assume una dimensione energetica. La contadina Szilvia accompagna gli ospiti in percorsi di riequilibrio che spaziano dal Qi Gong ai trattamenti Dorn & Breuss, dalla pranoterapia al Metodo Metamorfico, ispirato ai punti riflessi della colonna vertebrale. A completare l’esperienza, sauna panoramica, cabina a infrarossi e una sala relax affacciata sul paesaggio.

Il Nösslerhof di Rasun-Anterselva, immerso tra il parco naturale Vedrette di Ries-Aurina e le Dolomiti della Val Pusteria, è il luogo ideale per chi cerca intimità e silenzio. In due accoglienti appartamenti, gli ospiti possono praticare yoga individuale, nella natura circostante o nel proprio alloggio, con tutto l’occorrente a disposizione per una pratica personale e raccolta.

Al Trieferhof di Castelrotto, infine, la parola d’ordine è “Unkemmen”: rilassarsi e stare bene. Nella sala relax dedicata, la contadina Verena, istruttrice diplomata di tecniche di rilassamento, propone meditazione, yoga, stretching e ginnastica dolce, sia indoor sia all’aperto, per ritrovare armonia e leggerezza.

Nei masi Gallo Rosso, il benessere non è un programma da seguire, ma uno stato d’animo che nasce spontaneo: basta ascoltare la natura, lasciarsi guidare dai suoi ritmi e concedersi il lusso più raro di tutti, il tempo per sé.

Per ulteriori informazioni: www.gallorosso.it