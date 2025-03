Un’esplosione devastante nel cuore di Roma

Un grave incidente ha scosso il quartiere Monteverde di Roma, dove una palazzina è crollata a causa di un’esplosione avvenuta tra via Vitellia e via Pio Foà. L’evento, che ha avuto luogo nel pomeriggio, ha generato un boato assordante, descritto da alcuni testimoni come simile a quello di una bomba. La potenza dell’esplosione ha causato il crollo di parte dell’edificio, seppellendo sotto le macerie diverse auto parcheggiate nelle vicinanze.

Intervento dei soccorritori

Immediatamente dopo l’esplosione, i soccorritori sono accorsi sul luogo dell’incidente. Carabinieri, personale del 118 e vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Grazie al loro intervento tempestivo, è stata estratta viva una persona rimasta intrappolata sotto le macerie. Le operazioni di soccorso sono state complesse e hanno richiesto l’uso di attrezzature specializzate per rimuovere i detriti e garantire la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti.

Le cause dell’esplosione

Le prime indagini suggeriscono che l’esplosione possa essere stata causata da una fuga di gas, confermata anche dal forte odore avvertito nella zona poco prima del crollo. Le autorità competenti stanno conducendo un’inchiesta approfondita per determinare le cause esatte dell’incidente e per verificare se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti, che temono per la loro sicurezza e quella delle loro abitazioni.