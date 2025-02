Esselunga apre alla ricerca di personale per i propri supermercati sparsi sul territorio di Milano. Si tratta di un ottima opportunità lavorativa per chi fosse alla ricerca di un impiego o desidera orientarsi nel settore della grande distribuzione. Vediamo cosa fare per candidarsi e quali sono le figure ricercate dal gruppo industriale.

Esselunga assume: i ruoli e come candidarsi

Esselunga organizzerà una tranche di 3 incontri con i potenziali candidati nelle prossime settimane, sui loro canali sarà indicato il luogo esatto per le selezioni.

Per candidarsi se si hanno i requisiti richiesti è sufficiente recarsi sul sito ufficiale del gruppo e rispondere agli annunci inserendo i propri dati e caricando un CV con le proprie esperienze lavorative.

Quali sono le figure cercate

Le figure ricercate sono di Allievo responsabile, quindi un ruolo giovane che viene formato all’interno dell’azienda lavorando sia in aula che in negozio per gestire poi i reparti in maniera autonoma.

Addetti alla vendita e specialisti di mestiere, questi si trovano in un reparto del negozio e si occupano del continuo rifornimento dei prodotti, organizzare la merce e assistere i clienti.

L’allievo responabile Bar Atlantic, verrà inserito all’interno del Bar Atlantic di un negozio e tramite esperienza sul campo ed in aula imparerà a lavorare all’interno dell’ambiente, crescendo e andando a ricoprire ruoli di responsabilità, organizzando le attività del bar stesso.

Infine il barista, affiancato da esperti apprenderà la preparazione di colazioni, pranzi e aperitivi oltre alle operazioni di cassa e dell’assistenza ai clienti.