In un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti nel settore immobiliare, Estia emerge come leader indiscusso nell’amministrazione di condomini e nella gestione immobiliare. Questo successo deriva da un approccio innovativo che pone al centro l’abitazione, valorizzando l’immobile e migliorando la qualità della vita di chi lo abita. Con sedi in città chiave come Roma, Torino, Milano, Napoli, Palermo, Udine, Perugia e Reggio Calabria, Estia si impegna a fornire servizi eccellenti e su misura per ogni esigenza, diventando un punto di riferimento per proprietari di immobili, condomini e investitori in tutta Italia.

Un’offerta completa per rispondere a ogni necessità

Estia si distingue per la sua offerta completa di servizi, che spaziano dalla gestione amministrativa e finanziaria dei condomini, alla manutenzione e riqualificazione energetica degli edifici, fino alla consulenza legale e tecnica. Questa diversità di soluzioni si adatta perfettamente alle esigenze specifiche dei clienti, garantendo efficienza, trasparenza e un significativo risparmio sui costi a lungo termine. L’approccio di Estia, basato sull’integrità, la competenza e il lavoro di squadra, assicura una gestione dei beni con la massima attenzione e passione.

Un’ organizzazione strutturata e capillare per un servizio di prossimità

La forza di Estia risiede nella sua struttura e nella sua organizzazione, che le consente di adempiere in modo puntuale e in totale trasparenza, negli adempimenti previsti dalla normativa in costante cambiamento. Estia ha avviato tre spin off nel 2023/2024 dedicati a tre aspetti fondamentali per la valorizzazione degli immobili: Tekneeco, società di ingegneria specializzata nella progettazione di interventi di efficientamento energetico, REA Consulting, società assicurativa e infine Kronos Soluzioni Finanziarie, società di intermediazione creditizia. Inoltre con il nuovo programma Rata Amica, Estia ha avviato un percorso innovativo che consente ai condòmini di avere un fornitori selezionati, certificati, con una riduzione dei costi importante che arriva anche al 20 % in meno e talvolta di più. . Che si tratti di professionisti del settore e amministratori di condominio a Roma, Milano, Torino, Palermo, Udine o in qualunque altra città in cui opera, Estia garantisce lo stesso livello di qualità e attenzione in ogni città in cui opera. Questa rete estesa assicura ai clienti una risposta rapida e personalizzata, indipendentemente dalla loro ubicazione.

L’Academy di Estia: eccellenza nella formazione

Un elemento distintivo di Estia è la sua Academy, un centro di formazione all’avanguardia dedicato agli amministratori di condominio e ai professionisti del settore immobiliare. L’Academy di Estia offre un programma di formazione completo, che include corsi, workshop e seminari tenuti da esperti di rilievo nazionale e internazionale. Questo impegno nella formazione continua non solo mantiene il team di Estia all’avanguardia nelle pratiche di gestione immobiliare, ma rafforza anche il suo impegno verso l’eccellenza e l’innovazione. Inoltre ha aderito da poco all’Osservatorio sulle Comunità Energetiche Rinnovabili dell’ENEA, per promuovere la cultura dell’utilizzo delle energia pulita e la riduzione dell’impatto ambientale anche tra gli amministratori di condominio esterni all’azienda, in completa coerenza con gli obiettivi di impatto sociale, in quanto Società Benefit.

Innovazione tecnologica e sostenibilità: i pilastri di Estia

Al centro della filosofia di Estia vi è un forte impegno verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità. L’adozione di soluzioni digitali avanzate rende la gestione immobiliare più efficiente e trasparente, facilitando il monitoraggio degli immobili da parte dei clienti. Inoltre, Estia promuove attivamente progetti di riqualificazione energetica e sostenibilità ambientale, contribuendo a un futuro più verde e sostenibile per le città italiane.

I motivi per scegliere Estia

Scegliere Estia scegliere un partner affidabile, che offre un’ampia gamma di servizi di gestione immobiliare di alta qualità e un approccio personalizzato che pone al centro le esigenze del cliente. Con una presenza consolidata in tutta Italia, un impegno costante verso l’innovazione e la formazione, e un focus sulla sostenibilità, Estia rappresenta la scelta ideale per chi cerca l’eccellenza nell’amministrazione di condomini e nella gestione immobiliare.

Estia si impegna inoltre in un approccio proattivo alla sicurezza, sviluppando protocolli specifici per affrontare i rischi negli ambienti condominiali. Questo include un’analisi dettagliata dello stato dell’immobile e la programmazione di interventi mirati al ripristino della sicurezza, migliorando non solo la qualità della vita dei residenti ma anche influenzando positivamente i premi assicurativi. La visione di Estia di un servizio che valorizza l’ambiente, le persone e la comunità si riflette in ogni aspetto della sua operatività, rendendola un leader innovativo nel settore immobiliare italiano.”