Euro-dollaro, impennata improvvisa: cosa significa per i tuoi soldi

Euro-dollaro, il trend rimane positivo. I principali indicatori direzionali si trovano in posizione long.

Nella giornata di ieri, 18 marzo 2025, il cambio euro/dollaro ha compiuto un altro balzo in avanti, salendo in area 1,0950 – 1,0955. I principali indicatori direzionali si trovano quindi in posizione long. Il dollaro USA prosegue quindi vicino ai minimi degli ultimi cinque mesi contro l’euro e altre valute. Nel frattempo gli investitori stanno riflettendo sull’impatto economico delle tensioni globali commerciali. Nelle ultime ore però il dollaro sta mostrando segni di ripresa.

Nella giornata di oggi, 19 marzo 2025, il tasso di cambio EUR / USD è di 1.09352. Quindi, facciamo un esempio: 100 euro oggi sarebbero 109.352 dollari. Il trend come detto rimane positivo, l’euro infatti ha mostrato una solida performance grazie a vari fattori politici ed economici in gioco, come per esempio il piano di ristrutturazione del debito tedesco, che prevede la formazione di un fondo infrastrutturale da 500 miliardi di euro, oltre all’allentamento del limite di prestito per potenziare la spesa per la difesa.