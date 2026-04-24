EuroCucina 2026: Klötscher (BSH), ‘quota di mercato cresce in Italia del +2.5% ad inizio 2026’

“L’Italia rappresenta uno dei mercati con più alto potenziale in Europa. Negli ultimi mesi abbiamo osservato un incremento della quota di mercato del 2,5%. In tutti i Paesi europei osserviamo una tendenza in calo del livello dei prezzi con una diminuzione del segmento più alto. L'appuntame...

“L’Italia rappresenta uno dei mercati con più alto potenziale in Europa. Negli ultimi mesi abbiamo osservato un incremento della quota di mercato del 2,5%. In tutti i Paesi europei osserviamo una tendenza in calo del livello dei prezzi con una diminuzione del segmento più alto. L'appuntamento in fiera a Milano resta speciale e imprescindibile, dove è possibile osservare a toccare con mano tutte le innovazioni più importanti”.

Così Rudolf Klötscher, Chief Sales & Service Officer Gruppo BSH, intervistato a EuroCucina 2026, in occasione del 64esimo Salone del Mobile, dal 21 al 26 aprile a Milano.

https://www.youtube.com/watch?v=XmxjRobBbdY