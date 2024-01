+Europa: Bonino, 'sono già in riabilitazione, continuerò a lottare con tenacia'**

**+Europa: Bonino, 'sono già in riabilitazione, continuerò...

**+Europa: Bonino, 'sono già in riabilitazione, continuerò...

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "Sabato scorso, dopo una caduta accidentale della sera prima che ha determinato la frattura del femore sinistro, mi hanno sottoposta a un intervento chirurgico, eseguito dal dottor Claudio Ascani, riuscito benissimo. Ringrazio enormemente tutti quanti mi hanno scritto per dimostrare la loro vicinanza e le persone, a me più vicine, che mi stanno assistendo". Così Emma Bonino sui social.

"Sto bene e nella struttura presso cui sono ricoverata sono in ottime mani, con un personale sanitario straordinario sia a livello professionale sia umano, e sempre sotto controllo del mio medico curante, il dottor Claudio Santini. Ho già iniziato il percorso riabilitatorio e con tenacia continuerò a lottare per tutto ciò che mi ha sempre visto impegnata, insieme a Più Europa, per rafforzare l'Europa e le libertà di tutte e tutti".