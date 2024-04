Europee: Biancofiore, 'gravissima candidatura Salis, cattiva maestra no bandiera libertà'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - “Gravissimo che Avs candidi all’Europarlamento una ‘cattiva maestra’ come Ilaria Salis. Chi si rende protagonista di atti violenti, come accaduto a Budapest, e nel suo curriculum può vantare più denunce che titoli accademici non pu&og...

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Gravissimo che Avs candidi all’Europarlamento una ‘cattiva maestra’ come Ilaria Salis. Chi si rende protagonista di atti violenti, come accaduto a Budapest, e nel suo curriculum può vantare più denunce che titoli accademici non può diventare una bandiera da sventolare in vista delle prossime elezioni europee come simbolo di chi in nome della libertà calpesta quella altrui. Magari per contrapporre la sua figura a quella del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la cui unica responsabilità politica sarebbe, per la coppia Bonelli-Fratoianni, quella di essere un capo di Governo che dialoga e si confronta con i suoi omologhi, come il premier ungherese Orban". Così il capogruppo al Senato di Civici d’Italia, Noi Moderati-Maie, Michaela Biancofiore.

"Evidentemente, non paghi per la figuraccia della candidatura e l’elezione di Soumahoro a deputato, pensano che concedere a Salis questa scorciatoia che umilia le istituzioni, possa automaticamente ‘assolverla’ da tutte le sue responsabilità. Una narrazione, quella dell’antifascismo violento da giustificare a prescindere, che non si può accettare né giustificare. Poi ci si domanda perché la gente non va più a votare”, conclude.