Europee: Conte, 'noi unici coerenti contro investimenti militari e tagli sanità'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "In campagna elettorale ora tutti parlano di pace e di investimenti in sanità, ma l'unica forza politica che è stata coerente su questi punti è il Movimento 5 Stelle". Lo dice Giuseppe Conte, arrivando in Senato per la presentazione di...

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "In campagna elettorale ora tutti parlano di pace e di investimenti in sanità, ma l'unica forza politica che è stata coerente su questi punti è il Movimento 5 Stelle". Lo dice Giuseppe Conte, arrivando in Senato per la presentazione di un libro. "Abbiamo detto no a ulteriori investimenti militari, abbiamo detto anche no ai tagli alla sanità che verranno portati col patto di stabilità, anzi il 'pacco' di stabilità". "E noi siamo anche gli unici coerenti che lavorano a tutti i livelli contro la corruzione", conclude.