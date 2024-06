Europee: Gozi rieletto in Francia

Roma, 10 giu (Adnkronos) - L’eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi, candidato in Francia al sesto posto della lista Besoin d’Europe, è stato ufficialmente eletto al Parlamento europeo in virtù dei 13 seggi conquistati dalla lista presidenziale che ha ottenuto il 14,6% de...

Roma, 10 giu (Adnkronos) – L’eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi, candidato in Francia al sesto posto della lista Besoin d’Europe, è stato ufficialmente eletto al Parlamento europeo in virtù dei 13 seggi conquistati dalla lista presidenziale che ha ottenuto il 14,6% dei voti.

Il segretario generale del Partito democratico europeo ed ex sottosegretario agli Affari europei dei governi Renzi e Gentiloni, scelto in queste elezioni come uno dei tre Spitzenkandidat di Renew Europe, tornerà dunque a Strasburgo anche nella legislatura 2024-2029, dopo la prima elezione avvenuta nel 2019 sempre in Francia con la lista Renaissance del presidente Macron.