Europee: il 18-19 gennaio seminario Pd a Gubbio, lettera Braga a deputati

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "Cara collega, caro collega, di concerto con l’ufficio di Presidenza del Gruppo, ho deciso di dare seguito al progetto di due giornate di approfondimento sull’agenda politica dei prossimi mesi e in vista delle elezioni Europee". Si legge nella lettera di 'convocazione' della capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, ai parlamentari per la riunione di due giorni, il 18 e 19 gennaio, a Gubbio.

"L’idea è quella di una forma seminariale con ospiti e specialisti esterni e momenti di confronto. L’appuntamento si intente “a porte chiuse” e riservato alle sole deputate e ai soli deputati che saranno ospiti del Gruppo. Per ora abbiamo individuato il luogo, Gubbio, presso il Park Hotel ai Cappuccini, per le giornate di giovedì 18 gennaio 2024 a partire dal pomeriggio e venerdì 19, per tutta la mattinata. Ti prego pertanto di bloccare in agenda le date e di segnalare eventuali assenze. Contiamo di inviare a breve una bozza di programma e più precise indicazioni logistiche".