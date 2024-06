Europee: Meloni a sorpresa da Mentana, 'mi si dipinge come mostro, io sempre disponibile'**

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - La premier Giorgia Meloni a sorpresa nello studio del Tg La7 con Enrico Mentana. Non potendo partecipare venerdì alla trasmissione pre-elettorale a cui era stata invitata perchè impegnata a Verona con il presidente Sergio Mattarella, come spiegato dallo stess...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni a sorpresa nello studio del Tg La7 con Enrico Mentana. Non potendo partecipare venerdì alla trasmissione pre-elettorale a cui era stata invitata perchè impegnata a Verona con il presidente Sergio Mattarella, come spiegato dallo stesso Mentana in studio, la presidente del Consiglio ha accettato di anticipare a stasera la sua presenza.

E dopo le polemiche dei giorni scorsi per una sua dichiarazione su La7 e il suo pubblico, Meloni chiarisce: "Non c'è mai un problema tra me e le persone che non la pensano come me se vogliono parlare di politica. Qualcuno ha voluto vedere in quel video un attacco ai telespettatori de La7, invece mi sono limitata ad ironizzare con alcuni conduttori de La7 come penso sia nel mio diritto. Se si vuole costruire il racconto del mostro, poi non si può pensare che io faccia il mostrino addomesticato".