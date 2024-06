Europee: Meloni, 'Pd prima critica e poi copia, ora fa scrivere Elly su schede'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Mi fa piacere che alla fine il Pd abbia capito: tante critiche a scrivi Giorgia, adesso Schlein invita a votare solo Elly". Così la premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Il Tempo, punge la segretaria e leader dem."Se c’è una co...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Mi fa piacere che alla fine il Pd abbia capito: tante critiche a scrivi Giorgia, adesso Schlein invita a votare solo Elly". Così la premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Il Tempo, punge la segretaria e leader dem.

"Se c’è una cosa che, dopo un anno e mezzo di governo, mi rende particolarmente fiera – dice – è che per gran parte degli italiani io sono semplicemente "Giorgia" e non il "Presidente Meloni". E questa è, per me, una cosa molto preziosa. Per tanti anni sono stata criticata per le mie origini semplici. Mi è stato rivolto ogni tipo di insulto, ma quello che la sinistra, gli intellettuali organici al Pd e i salotti radical chic non capiranno mai è che io sono fiera di ciò che sono. Sono orgogliosa della mia provenienza e di essere una persona comune, a cui gli italiani potranno sempre dare del tu, senza formalità e senza distanze. Una persona come tante altre, che ogni mattina si alza, va al lavoro e ricopre con serietà e abnegazione il proprio incarico, cercando di costruire un’Italia migliore di quella che ha ereditato".

Non per il Pd… "Mi fa comunque molto piacere essere riuscita alla fine a far capire tutto questo anche al Pd, visto che dopo tante critiche per quel "scrivi Giorgia" adesso anche la segretaria Schlein invita a votare solo Elly". Quanto al risultato che si aspetta alle urne, Meloni confida di "confermare la fiducia che gli italiani hanno accordato a Fratelli d’Italia alle elezioni politiche, dopo un anno e mezzo di governo, sarebbe motivo di grande soddisfazione. E vorrebbe dire che stiamo facendo bene, nonostante la situazione particolarmente complessa che abbiamo ereditato e nella quale ci ritroviamo ad operare".