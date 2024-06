Europee: Pagano (Fi), 'premiata nostra visione di futuro, governo più forte'

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Il successo di Forza Italia alle Europee, e la sua costante crescita, certifica che il partito è forza politica rilevante e influente. Il Governo non può che uscire rafforzato da questo appuntamento elettorale. In Abruzzo abbiamo ottenuto un risultato ...

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – "Il successo di Forza Italia alle Europee, e la sua costante crescita, certifica che il partito è forza politica rilevante e influente. Il Governo non può che uscire rafforzato da questo appuntamento elettorale. In Abruzzo abbiamo ottenuto un risultato a doppia cifra: un chiaro segnale di fiducia nella nostra politica e nella nostra visione per il futuro, nel solco del progetto ideato dal Presidente Silvio Berlusconi". E’ quanto scrive, in una nota, il presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, Nazario Pagano, segretario di Forza Italia Abruzzo.

"Voglio ringraziare i candidati abruzzesi, Antonella Ballone ed Eliseo Iannini, per lo straordinario lavoro condotto in queste settimane di campagna elettorale. Siamo particolarmente soddisfatti della performance di Antonella Ballone che ha superato 41.000 preferenze nella circoscrizione Italia meridionale. Il successo di Forza Italia non è solo un risultato elettorale, ma il riflesso di un buon governo, di una leadership forte e di una strategia chiara e mai urlata, incarnata dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani", conclude Pagano.