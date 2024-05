Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Noi vogliamo un fondo europeo per l'efficentamento energetico delle case di almeno 100 miliardi così come lo abbiamo ottenuto per gli ammortizzatori sociali durante la pandemia. L'Italia e la Sicilia hanno bisogno che si vada avanti con gli investim...

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Noi vogliamo un fondo europeo per l'efficentamento energetico delle case di almeno 100 miliardi così come lo abbiamo ottenuto per gli ammortizzatori sociali durante la pandemia. L'Italia e la Sicilia hanno bisogno che si vada avanti con gli investimenti comuni europei". Così Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Catania.

"La destra nazionalista di Meloni e Salvini non crede negli investimento comuni, Meloni non ha votato il Next Generation Ue".