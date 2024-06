Europee: Scuderi (Avs), 'grata per fiducia, in Parlamento Ue nuova pagina impegno'

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – "Desidero ringraziare le oltre 20mila persone che con il loro voto hanno dato supporto e fiducia alla mia candidatura al Parlamento europeo. Con la mia elezione, questo progetto si trasforma in una nuova pagina di impegno politico da scrivere dentro le Istituzioni europee. Il mio grazie di cuore va anche a volontarie e volontari, attiviste e attivisti, tutte e tutti i candidati nelle liste di Avs, a Europa Verde con Angelo Bonelli e a Sinistra Italiana con Nicola Fratoianni, oltre che alle grandi famiglie di Fyeg e European Greens in Europa e di Gev in Italia. Continueremo a lavorare insieme, sempre con l'obiettivo di tradurre le battaglie per l'ambiente, la transizione industriale, la giustizia climatica e sociale, il femminismo in provvedimenti concreti, con ricadute sane per i cittadini". Così Benedetta Scuderi, co-portavoce dei Giovani Verdi europei eletta al Parlamento Ue nella circoscrizione Nord-Ovest per Alleanza Verdi e Sinistra.