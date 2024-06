Europee: Tajani, 'dedichiamo straordinario successo a Berlusconi'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Vogliamo dedicare questo straordinario risultato a Berlusconi, la cui scomparsa ricorre il 12 giugno". Così Antonio Tajani, segretario di Fi, in conferenza stampa a Roma. "Il Partito popolare è il primo partito nel Parlamento europeo, gli elettori hanno capito che il nostro era un voto utile". "Il 12 si riunirà la direzione nazionale del partito per fare un'analisi del voto, non ci fermiamo, abbiamo di fronte una stagione impegnativa ma interessante, vogliamo recuperare una parte di quegli elettori che non si sono presentati alle urne".