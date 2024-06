Europee: Zangrillo, 'risultato straordinario Fi rafforza tutto centrodestra'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “Questa vittoria la dedichiamo al nostro presidente Silvio Berlusconi. Gli italiani hanno premiato le nostre idee, il nostro messaggio di forza moderata e rassicurante! Abbiamo lavorato sui territori, ascoltando e dialogando con le persone, mettendo in campo candidati preparati e responsabili”. Lo scrive sui social il ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo.

“Il risultato straordinario di Forza Italia – sottolinea Zangrillo – non solo rafforza tutto il centrodestra, ma è un segnale importante per la nostra comunità politica in prospettiva europea, visto che il Ppe è il primo partito in Europa. Forza Italia cresce in Italia per essere più forte in Europa!”, conclude.