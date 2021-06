Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – "Formazione? Non è ancora deciso nulla, ci possono essere situazioni indirizzate ma tutti i giocatori sono molto concentrati. Sanno che se anche non dovessero giocare dal 1', dovrebbero fare la differenza a gara in corso". Così il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio europeo contro la Turchia.