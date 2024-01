Ex Ilva: governo, nessun passo indietro, Mittal e’ fuori**

Roma, 11 gen. – (Adnkronos) – “ Non ci sarà nessun passo indietro. Da oggi a mercoledì e’ il tempo necessario a definire il divorzio. Mittal comunque è fuori". Così a quanto si apprende da fonti presenti all’incontro il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano risponde ai sindacati prima di una breve pausa nel confronto tra governo e sindacati sul futuro dell’ex Ilva. L’incontro, a quanto si apprende, è stato sospeso per alcuni minuti per dare modo ai ministri di riunirsi in ristretta. I sindacati infatti avevano chiesto delucidazioni su un eventuale fallimento dell’ipotesi di “divorzio consensuale” che il governo intende sperimentare. Il confronto e’ ora ripreso.