Expo 2030, Sinner: l'Italia incarna valori sociali, di sport e umanità

Roma, 28 nov. (askanews) – “Sono Jannick Sinner. Quando gioco a tennis cerco di non mollare mai, indipendentemente dal punteggio. Faccio sempre del mio meglio, dentro e fuori dal campo. Sono molto felice di essere con voi oggi, soprattutto dopo che l’Italia ha vinto la Coppa Davis domenica scorsa.

L’Italia incarna i valori dello sport, incarna i valori sociali e di umanità che sono il cuore del nostro progetto. Nel tennis bisogna vincere due set, così come il numero che potete votare oggi. Oggi votate 2 per Roma e vinceremo insieme”.

Così Jannick Sinner, reduce dalla vittoria dell’Italia in Coppa Davis, in un video a sostegno della candidatura di Roma a Expo 2030 trasmesso all’Assemblea generale del Bie a Parigi. Il 2 è il numero che i delegati Bie potranno selezionare nel loro device elettronico per votare Roma come ospite dell’edizione 2030 dell’Expo.