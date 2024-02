F1: Ferrari, accesa per la prima volta la Power Unit della SF-24

Maranello, 6 feb. – (Adnkronos) – Momento solenne questa mattina intorno alle 10 nel reparto 'Montaggio Veicolo' della scuderia di Maranello. La power unit Ferrari è infatti stata accesa per la prima volta montata sulla SF-24, la monoposto che la squadra presenterà il 13 febbraio e prenderà parte al campionato che vedrà come primo appuntamento il Gran Premio del Bahrain di sabato 2 marzo. Ad assistere il team principal Frédéric Vasseur. Al termine del primo avviamento, come da tradizione, è scattato l’applauso dei componenti del team presenti in reparto.