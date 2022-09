F1: Horner, 'noi obiettivo facile su cui puntare il dito ma siamo tranquilli e fiduciosi'

Singapore, 30 set. – (Adnkronos) – "E’ il primo anno che abbiamo questo nuovo regolamento, essendo nuovo si possono creare delle incomprensioni. La Fia sta lavorando per venirne a capo. Noi siamo un obiettivo facile su cui puntare il dito, ma siamo tranquilli e fiduciosi riguardo a ciò che abbiamo presentato”.

Così il team principal della Red Bull, Christian Horner, sulle accuse di violazione del budget cap nella scorsa stagione. La Federazione sta effettuando verifiche sulla vicenda e gli esiti potrebbero arrivare la prossima settimana. Non si tratta di un'inchiesta da parte della Fia e l'operazione non riguarda il campionato 2022.

"È un processo in corso, ci sono discussioni in corso in cui vengono chiariti alcuni punti. Ma al momento non siamo davvero preoccupati -dice Helmut Marko, capo del progetto motorsport di Red Bull al microfono di Sky Sport Deutschland-.Trovo semplicemente incredibile che qualcosa del genere venga reso pubblico.

È dannoso per il lavoro. Non posso esprimere alcun parere. Dalla nostra posizione, però, non abbiamo superato il limite di costo".