F1: nuova Ferrari scatena i bookie, Leclerc e Sainz provano a battere Verstappen per il titolo

Roma, 13 feb. – (Adnkronos) – C’è grande attesa e speranza per la nuova Ferrari, la SF-24, svelata al mondo nella mattinata di martedì 13 febbraio. L’obiettivo è senza dubbio riportare la Rossa sul tetto mondiale piloti dopo 17 anni, con Charles Leclerc, fresco di rinnovo e Carlos Sainz, all’ultimo anno con la scuderia di Maranello. Per gli esperti, in attesa dell’arrivo di Lewis Hamilton nel 2025, però l’impresa sembra davvero ardua: si gioca infatti a 17 su 888sport il primo storico titolo di Leclerc, quota che sale a 21 su William Hill, mentre il colpo di Sainz oscilla tra 19 e 34 volte la posta. A comandare il solito Max Verstappen, campione iridato da tre stagioni consecutive, il cui poker si gioca a 1,20, davanti a Lando Norris offerto a 8 e proprio Lewis Hamilton, fissato a 10,50. Titolo complesso anche per quanto riguarda la classifica costruttori, dove la Ferrari occupa il terzo posto in lavagna, a 8, dietro alla favoritissima Red Bull, data a 1,25 e la McLaren, dietro alla Rossa l’anno scorso, ma in forte ascesa e proposta a quota 6.