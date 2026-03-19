Farmaceutica: Musilli (Regeneron), ‘nuova sede milanese è hub strategico’

“L’ufficio che inauguriamo oggi è per noi molto significativo. È un hub strategico in grado di connetterci sia con il resto d’Italia sia con l’Europa. È un luogo dove far crescere il team in un ecosistema innovativo, con l’ambizione di diventare partner del sistema Italia e del Sistema ...

“L’ufficio che inauguriamo oggi è per noi molto significativo. È un hub strategico in grado di connetterci sia con il resto d’Italia sia con l’Europa. È un luogo dove far crescere il team in un ecosistema innovativo, con l’ambizione di diventare partner del sistema Italia e del Sistema sanitario nazionale, continuando a sviluppare collaborazioni e condivisioni con i nostri stakeholder”. Lo ha detto Andrea Musilli, Country Manager Oncology & Hematology e Site Head di Regeneron in Italia, intervenendo a Milano all’inaugurazione dei nuovi uffici della farmaceutica.

https://www.youtube.com/watch?v=WtbGy2I_Rpc