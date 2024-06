Fascismo: Bonaccini, 'vergognose offese a Lachin, solidarietà'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "Ho appena telefonato alla consigliera comunale Pd del comune veneto di Marcon (Venezia), Margherita Lachin, per esprimerle la mia solidarietà dopo le vergognose offese ricevute durante una seduta del Consiglio comunale per aver definito ‘antifascista&rsq...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – "Ho appena telefonato alla consigliera comunale Pd del comune veneto di Marcon (Venezia), Margherita Lachin, per esprimerle la mia solidarietà dopo le vergognose offese ricevute durante una seduta del Consiglio comunale per aver definito ‘antifascista’ la Costituzione italiana". Così il presidente del Pd, Stefano Bonaccini.

"Come se non bastasse la nostra consigliera è stata anche ‘richiamata’ dal presidente del Consiglio comunale. E’ incredibile che chi guida le istituzioni si permetta di riprendere chi ricorda le radici antifasciste della Costituzione e ci siano addirittura consiglieri che arrivano a insultare chi non ha paura di dichiararle. Di questo passo dove arriveremo? Ho detto a Margherita di non mollare perché la sua è la battaglia di tutti gli italiani perbene”.