Fascismo: Lupi (Nm), 'noi e tutto il centrodestra lontanissimi da parole Vannacci'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Siamo lontanissimi dalle posizioni di Vannacci e riteniamo che il Fascismo sia stato condannato dalla storia e che le leggi razziali del 38 siano state una vergogna per l’Italia tutta. Tutta la maggioranza su questi temi ha idee assolutamente chiare: i nostri valori sono netti e non negoziabili”. Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.